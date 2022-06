Da casa popolare a casa moderna

Come in tanti altri progetti, dopo la realizzazione dei disegni tecnici si ha finalmente l'idea di come sarà la proprietà una volta finita. La rappresentazione in un modello in scala è, non a caso, uno dei migliori mezzi di cui dispone l'architetto per riuscire a materializzare il progetto astratto.

In questo modello si può osservare l'intento dell'esperto di rispettare la reale struttura dei due piani in cui si andranno a distribuire le diverse camere. Per quanto riguarda la gestione gli spazi interni, anche se si predispone un'organizzazione molto simile a quella precedente, il risultato ottenuto sarà la creazione di un ambiente molto più fluido. Viene poi utilizzata in modo estremamente vantaggioso la zona sottostante al tetto generando allo stesso tempo un'area garage al piano terra, cosa molto gradita data la collocazione dell'edificio e la carenza di posti auto nella zona.