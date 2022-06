7 brillanti soluzioni salvaspazio da mettere subito in pratica

Arredare la propria casa è spesso un gioco di incastri, in cui ogni elemento scelto deve assolvere una funzione precisa. Spesso però le regole del gioco sono dettate dalla necessità di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. E allora il gioco si trasforma in una ricerca di elementi che siano capaci di assolvere diverse funzioni, rispondendo in unico elemento a esigenze spaziali, funzionali, decorative. E quindi rendendo possibile la configurazione di ambienti confortevoli e funzionali che riescano a vincere sui limiti spaziali. In questo Libro delle Idee vedremo come un sottoscala inutilizzato possa divenire un armadio modulare utilissimo, come un mobile contenitore sia in grado di caratterizzare un intero ambiente. E ancora, vedremo soluzioni che permettono a un piccolo spazio di trasformarsi quando serve, a un letto di nascondere un ampio contenitore, alla cucina di sfruttare al massimo le pareti, alla stanza dei bambini di tenere insieme letti e scrivania, a un soppalco di unire letto e armadio. Insomma, vedremo 7 brillanti soluzioni salvaspazio a cui ispirarsi per costruire in modo efficace la propria casa. Seguiteci.