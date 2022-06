I soggiorni moderni: 5 esempi da copiare

Il soggiorno è una stanza irrinunciabile per ogni tipo di abitazione, a prescindere da qualsiasi stile o concetto moderno. Se la cucina è il cuore della casa, se la camera da letto è il punto di riposo, se il bagno è l’intimità di ognuno, allora il soggiorno è lo svago e lo stare in famiglia. Anche se alle volte non ci pensiamo, in questo ambiente siamo soliti dare un senso alle nostre giornate dopo il lavoro, con un film, con un programma televisivo oppure con un buon libro e un té caldo che ci aspetta sul tavolino. Così, il divano diventa un’anticipazione del vero riposo sul letto: alzi la mano chi non si è mai addormentato nel salotto almeno una volta!

Se pensiamo anche alla stagione a cui andiamo incontro, l’inverno, non possiamo far altro che intuire quanto diventi importante il nostro salotto, prima per noi stessi e poi per i nostri ospiti. Per questo motivo, oggi, vogliamo fare una breve panoramica tra i disegni d’interni di alcuni appartamenti dei nostri professionisti. Questi esempi potranno dirci molto sulle ultime tendenze in fatto di arredamento, colori e design, per un salotto moderno che possa essere accogliente, funzionale e anche attraente.