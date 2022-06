Gli oggetti per l'inverno che non possono mancare in casa

Dopo un estate poco estiva e un inizio di autunno alquanto mite, ecco che le temperature si sono radicalmente abbassate, facendo tornare protagonisti nell'armadio e nella vita di tutti i giorni, sciarpe e cappotti. Certo, il grande freddo si farà attendere ancora per un po', ma ci stiamo mettendo nell'ottica che ormai per le temperature gradevoli dovremo attendere almeno sei mesi. Così ecco che anche la voglia di uscire viene sempre meno e alle passeggiate all'aria aperta, iniziamo a preferire un bel film accoccolati sul divano coperti da un morbido plaid. Immaginate il piacere di osservare la pioggia che cade dal cielo, mentre voi siete comodamente rifugiati nella vostra abitazione sotto un bel piumone, perché sì, l'estate è magica e abbiamo tanta voglia di fare, ma non c'è nulla di più rilassante che il dolce letargo invernale.

Oggi abbiamo quindi deciso di parlarvi dei trend per quest'inverno, di ciò che proprio a casa nostra non può mancare, perché ok i riscaldamenti accesi, ok che alcuni di noi possono godere anche della legna che arde nel camino, ma nonostante ci siano mille modi per riscaldare gli ambienti, questi non saranno mai abbastanza caldi, soprattutto se vivete al nord o sui monti. Ecco allora che plaid, piumoni, pantofole in tessuto e pigiami in pile o flanella, diventeranno i nostri migliori amici nei mesi che vanno da novembre a marzo. Abbiamo scelto per voi cinque must have durante il periodo invernale, vi invitiamo a scoprirli con noi!