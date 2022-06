Quando tutto è possibile: l'esempio di un prima e dopo

Molto spesso, non basta un profondo cambio look a rinnovare un’abitazione. In generale, infatti, i grandi cambiamenti avvengono a causa del cambio di proprietà, all’invecchiamento della struttura e alla sensazione che ormai determinati ambienti pecchino in comfort e funzionalità. I cambiamenti più radicali infatti, sono frutto di un profondo rinnovamento che coinvolge la progettazione oltre che l’arredo e le scelte tecnologiche e moderne adottate, piuttosto che nello stile più adatto a chi dovrà abitare la casa.

Questo è ciò che ci ha insegnato il progetto che stiamo per presentarvi come esempio di un interessante prima e dopo di una casa vecchia e demodé, che con l’aiuto degli esperti dello studio di Barcellona ZAZURCA ARQUITECTOS è stata poi trasformata in un ambiente dal concetto moderno e all’avanguardia.