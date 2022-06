Un appartamento piccolo ma speciale

Il fascino inizia proprio qui in salotto. Uno spazio super bello. Sul terreno si vede un tappeto confortevole che attira l'attenzione, combina blu scuro con un modello interessante bruno-rossastro, qui troviamo una maggiore complessità visiva e quindi l'elemento che si distingue. Tutti gli altri elementi sono piuttosto neutre fornire l'armonia che esiste in questo spazio. Il divano beige sembra super confortevole, ideale per trascorrere un pomeriggio di pioggia la visione di film in televisione, per esempio… Sullo sfondo si vede una grande finestra in molto responsabile per la fantastica luce di questa stanza, le tende sono di colore bianco, molto trasparente. Al di là della finestra si può vedere è uno spazio bel balcone dove si trova per alcuni mobili come sedie per godersi il meglio di spazio esterno a casa, ma in città.