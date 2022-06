Prima e Dopo: 3 zone giorno da incubo ristrutturate

Entrando in casa, prima della ristrutturazione, ci trovavamo in questa situazione: l'appartamento effettivamente non era in pessime condizioni. Qualche piccola modifica era comunque necessaria. Sebbene la carta da parati possa essere elegante in certi ambienti, questa non era per nulla indicata rispetto a ciò che i committenti cercavano. Anche l'illuminazione non era per nulla indicata.

Cosa è successo dopo? Un ambiente sicuramente più contemporaneo! Il colpo d'occhio rispetto al prima è sicuramente sensazionale. Le pareti oggi hanno una tonalità color champagne delicata e adeguata: ecco un ingresso luminoso.

La cucina in precedenza non era eccezionale, ma nemmeno un vero e proprio disastro: sicuramente i colori erano da cambiare, con quel giallo paglia e le maniglie in legno, beh che dire. Questo arredamento, benché non si mostrasse terribile, nascondeva però una modernità appartenente agli inizi degli anni Novanta, non trovate?

Dopo, la cucina è difficilmente riconoscibile. Il pavimento e gli armadi hanno dovuto cedere il passo e sono stati sostituiti con un arredamento nuovo e fresco. Qui è il bianco a dominare tutto.

