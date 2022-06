7 idee per creare il giardino perfetto

In mezzo a prato, arbusti e cespugli, ecco che l'accorgimento che farà la differenza tra un giardino curato di tutto punto e un giardino trascurato, non sarà solo l'attenzione per le piante (fattore essenziale per antonomasia), ma anche la creazioni di piccoli percorsi e tracciati in pietra naturale, ghiaia o gres, a seconda dello stile del giardino, per poter collegare sia visivamente che funzionalmente le varie zone della location. Questi marciapiedi non definiranno solo le zone percorribili, ma renderanno anche dinamica la scena, per alternanza di colori e materiali.