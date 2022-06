8 semplici idee per la cucina con un piccolo budget

Non sempre è necessario investire delle grosse cifre per rinnovare gli ambienti della casa. Come vedremo, infatti, a volte possono bastare dei piccoli accorgimenti efficaci per ridare vita a uno spazio, renderlo più ordinato e quindi vivibile e confortevole. In questo Libro delle idee homify vi propone 8 semplici idee che possono aiutarvi a introdurre nella vostra cucina dei cambiamenti sostanziali senza per questo dover ricorrere a difficili e costosi interventi. Vedremo come sia possibile migliorare l'ambiente attraverso accorgimenti che la possono rendere più ordinata. A partire dalle pareti, dove potrebbe bastare una accurata riverniciatura, o dai cassetti, per i quali potrete trovare contenitori e partizioni apposite, in modo da sfruttarli al massimo. O ancora, colorare le superfici dei mobili in modo vivace e pensare a mensole e ripiani multiuso, che vi permettano di dare una nuova configurazione alle pareti della cucina anche da un punto di vista decorativo. E allora non ci resta che iniziare. Seguiteci!