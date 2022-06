7 Isole da Cucina che Sanno Come Usare il Bianco

In questo bellissimo esempio di ristrutturazione i materiali tradizionali della costruzione – travi in legno e muratura in mattoni – sono stati lasciati a vista e abilmente accostati a un’isola dal look total white. L’isola, in laminato glossy bianco, rappresenta un’alternativa al tavolo da pranzo di cristallo, ideale per una colazione veloce o per un aperitivo con gli amici.