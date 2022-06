5 soggiorni total white che sanno come fare la differenza

In un’ambiente a doppia altezza, gli sgabelli da bar, il pavimento in legno ingrigito e le condutture cromate per l’aria condizionata sono le componenti essenziali di un soggiorno bianco in grado di distinguersi per il suo carattere hipster. Ovviamente la scelta delle piastrelle giuste per rivestire l’unico muro su cui applicare pochi arredi dal fascino retrò può fare la differenza…