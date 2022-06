8 Idee Intelligenti per Avere Più Privacy in Giardino

Abbiamo visto come schermare un giardino e come creare privacy sul balcone siano tra le priorità per chi voglia proteggere gli spazi esterni da sguardi indiscreti. La finestra del vicino sul mio giardino pone il problema di come schermare un giardino, o un balcone in condivisione può porre il problema di decidere come dividere un balcone in comune: si tratta di questioni che si possono risolvere in molti modi, a partire dalla presenza di barriere come recinzioni, pannelli grigliati, cancelli o steccati. La questione dei materiali è di primaria importanza, perché si tratta di spazi aperti e quindi esposti agli agenti atmosferici costantemente. Il legno in questi contesti rimane una delle scelte preferite dagli architetti e certamente una delle più efficaci, con varianti che riguardano tipologie, dimensioni e tonalità. In questo contesto una scelta molto utilizzata negli ultimi anni è quella del pallet, che contribuisce a creare un’atmosfera informale molto apprezzata. In ogni caso, l’importante è che la soluzione adottata riesca a rispondere all’esigenza di come schermare un giardino o come creare privacy su un balcone, perché si possano vivere gli esterni in totale relax.