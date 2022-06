Un prima e dopo di un incredibile appartamento all'ultimo piano

Il cambiamento è incredibile! Il parquet ha dato un tocco di freschezza anche a questo spazio. L'idea di utilizzare un impianto a penisola è molto moderna e gradevole esteticamente, oltre ad essere davvero comoda e funzionale. In questo modo è possibile usufruire di più spazio per la preparazione e anche avere una zona pranzo informale, adatta per la colazione. L'idea di utilizzare delle ante in vetro per dare la sensazione di maggiore ampiezza è semplicemente geniale! per quanto riguarda le scelte cromatiche, finalmente un po' di carattere! Sullo sfondo della parete celeste, spicca la lampada di Kartell di un bel giallo intenso.