7 Ingressi Moderni che Stupiranno il Tuo Vicino

L'ingresso è come il volto di una persona: è la prima cosa in assoluto in cui incappiamo quando ci troviamo di fronte a una nuova conoscenza. Dunque – esattamente come il volto di una persona – deve dare una prima ottima impressione. Si tratta infatti della parte dell'abitazione che più di tutte le altre può sintetizzare l'intero ambiente della casa. Occorre dunque progettare per questa area un design che sia accogliente e allo stesso tempo confortevole per chi abita l'appartamento e per gli ospiti che giungono in visita di tanto in tanto. Nei sette esempi che vi presentiamo, potete vedere le diverse alternative di ingresso che vi aiuteranno nella missione di veicolare una prima impressione della vostra amata casa davvero indimenticabile! Pronti a prendere appunti?