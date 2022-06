5 fantastiche idee per creare una terrazza unica

Tra i tanti materiali che è possibile utilizzare per arredare il vostro terrazzo, il legno sarà sicuramente in grado di conferire all'ambiente uno stile unico, in grado di veicolare ospitalità. Nello spazio di questa terrazza, il legno è stato utilizzato come rivestimento per tutte le pareti e le superfici. Il risultato finale? Ci si sente protetti e accolti come in un bozzolo!

Nell'immagine, un progetto realizzato da Die Balkongestalter.