La rivoluzione di una piccola vecchia cucina

Mentre, in generale, le decorazioni sono piuttosto contemporanee, c'è qualche dettaglio che strizza l'occhiolino al vintage. Qualche pezzo più datato, infatti, non può e non deve mancare perché conferisce personalità e carattere alla vostra cucina. In questo senso, potranno aiutarvi gli accessori che sceglierete secondo il vostro gusto personalissimo. Nell'immagine, per esempio, vediamo una eccentrica tazza floreale e un vassoio con una donna dipinta anni Cinquanta che aggiuntono sicuramente un tocco di colore e un po' di freschezza agli angoli troppo anonmi.

Siete alla ricerca di idee per la vostra cucina? Date un'occhiata a questo articolo: ’Idee brillanti per una cucina moderna’!