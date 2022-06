Mobili in stile: l'artigianato veneziano

Spesso ci troviamo a parlare d'interior design e di arredamenti che nascono e si ispirano alla natura nelle sue forme più svariate. Ma nulla di tutto questo può essere comparato a ciò che stiamo per mostrarvi. Oggi, ci rechiamo nei pressi di Bassano del Grappa per osservare da vicino, con non poca ammirazione, il lavoro di uno studio artigianale presente su homify che crea con le proprie mani oggetti dall'estetica unica e dall'alto contenuto poetico. Il laboratorio Alcarol nasce dall'unione creativa di Andrea Forti e Eleonora Dal Farra e dalla loro passione per l’artigianato. La loro produzione non ha nulla a che vedere con ciò che siamo abituati a incontrare nei grandi centri di mobili e arredamento: ogni pezzo è unico e nasce da una ricerca e una selezione attenta dei materiali. Questo ultimo punto in particolare rappresenta la chiave dell'insolito aspetto di questi arredi. La natura dona la materia prima che viene trasformata e reinterpretata per dare alla luce qualcosa di nuovo.