7 ragioni per avere un'isola in cucina

Siamo in cerca di spunti per arredare con originalità la cucina di un moderno loft? Perché non puntiamo sullo stile post industriale, divertendoci a mixare elementi di provenienza diversa? Per esempio, accanto a scaffali e e sedie in tipico stile industrial, potremmo inserire una grande isola in legno, come vediamo in questa proposta di STUDIO MAGGIORE, perfetta per aggiungere un tocco chic all'ambiente.