27 idee per una cucina bianca spettacolare

Per una cucina moderna bianca, occorre saper mescolare le nuance in modo corretto. Il bianco, infatti, pur essendo un colore perfetto per l’ambiente cucina, è molto amato dagli esperti di progettazione cucine soprattutto quando è combinato a un altro colore che ne stempera l’austerità. Perché non scegliere allora una bella cucina bianca con top grigio scuro? In foto, vediamo un’idea interessante anche per il giusto abbinamento di colore pareti per la cucina bianca: un bellissimo nero, che dialoga perfettamente con il grigio.