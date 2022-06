9 Idee Fantastiche per il Pavimento della Terrazza

Chiudiamo questa carrellata di rivestimenti di materiali diversi per terrazze con un originale proposta che combina da un lato una piattaforma in legno, come il teak, che si estende su gran parte della superficie e che potete utilizzare anche come arredo da giardino come, per esempio, panca sulla quale accomodarvi; e – a un livello inferiore – il suolo è stato rivestito da una cascata di ghiaia in proporzioni, colore e materiali che conferiscono equilibrio a tutta l'area esterna.

