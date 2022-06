10 consigli per trovare la credenza shabby dei tuoi sogni

Se cerchiamo un'idea per aggiungere un tocco speciale a un living caratterizzato da un arredamento in stile classico, la credenza shabby può essere un prezioso alleato! Possiamo infatti prendere spunto da questo esempio proposto da ANTONIO LIONETTI HOME DESIGN, dove la grande credenza in legno anticato trattato con mordente grigio chiaro, funge da scenografico sfondo per la sala da pranzo, integrandosi alla perfezione con l'austero ed elegante pavimento in marmo.

10. Quando la credenza shabby incontra lo stile etnico

Se in fondo al cuore siamo romantici sognatori e amiamo fantasticare di terre e atmosfere lontane, di certo apprezzeremo la proposta di questo esempio: una grande e solida credenza shabby bicromatica, caratterizzata da rifiniture di ispirazione etnica, come per esempio le ante ad effetto anticato o i cassetti in rattan, tipici dei mobili esotici. Perfetta da inserire anche in una cucina o in soggiorno arredati con gusto scandinavo, per creare un affascinante mix multietnico.

Eccoci arrivati al termine del nostro libro delle idee dedicato alle credenze shabby: per trovare tanti altri spunti interessanti leggiamo anche “Shabby chic: alla scoperta della tendenza del momento”.