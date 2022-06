Come rendere organizzato un bagno piccolo?

Abbiamo sempre pensato che i ganci porta asciugamani fossero un elemento anonimo e senza nessun'altra funzione oltre appunto a quella suggerita dal nome stesso? Prepariamoci a ricrederci! Oggi infatti in commercio è possibile trovare porta asciugamani di diverse forme e colori – come possiamo ammirare in questa proposta di CREATIVANDO - perfetti per portare una nota di allegria in bagno e ideali per appendere non solo salviette e accappatoi, ma anche per esempio la cesta della biancheria sporca, piuttosto che i nostri bijoux o pratici cestini contenitori, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti.

Eccoci arrivati al termine del nostro Libro delle Idee dedicato ai bagni piccoli: per altri spunti pratici potremmo leggere anche ’Bagno piccolo: ecco come sfruttarlo al meglio’.