La credenza bianca: un mobile dalle infinite virtù

Se abbiamo in casa una credenza in stile old England, magari ereditata dalla mamma (negli anni '60 e '70 erano di gran moda) è arrivato il momento di regalarle nuova vita: ridipingiamola nel colore del latte e trasformiamola in una candida credenza bianca, perfetta non solo per cucine country, ma anche per raffinate sale da pranzo arredate in stile classico, come vediamo in questa proposta di RACHELE BIANCALANI STUDIO.