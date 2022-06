Ci sono case che vanno scoperte un poco alla volta, come dei deliziosi cioccolatini da scartare e gustare lentamente. Sarà infatti capitato anche a noi di entrare in case dall'aspetto totalmente anonimo ma che all'interno rivelavano un'anima davvero inaspettata. E' sicuramente il caso delle proposte dei nostri esperti in questo Libro delle Idee: 5 case con sorpresa che non ci saremmo mai aspettati. In alcuni casi si tratta di abitazioni rurali con interni sofisticati ed eleganti. Oppure di ville con un panorama mozzafiato. O ancora, di ordinarie casette – magari anche un poco demodé – che nascondono un'affascinante ala in stile moderno.