Un appartamento rose e fiori: come decorare senza dover pitturare casa

A volte nel nostro appartamento servirebbe proprio quel tocco di colore in più, un particolare fresco e variopinto per vivacizzare il nostro soggiorno, la nostra camera da letto o anche perché no, il nostro bagno. Il problema però alla fine è sempre quello: chi è che prende pennello e secchio di pittura per le pareti? I volontari sono sempre pochi, anche in casa vostra, vero?

In effetti dare la così detta mano di vernice non è una delle operazioni più piacevoli in assoluto e anzi, quando si deve progettare casa, risulta essere tra le mansioni più noiose. Se poi non è strettamente necessario, vi si rinuncia facilmente dimenticandoci di quello che può sembrare solo uno svizio che rischierebbe anche di poterci stancare alla lunga. Così le pareti rimangono bianche, ma la nostra voglia di colore rimane.

Eppure non è necessario armarsi di pennelli e giornali vecchi da stendere del pavimento per portare un po' di colore e freschezza tra le nostra mura domestiche. Piccoli accorgimenti variopinti nei complementi d'arredo infatti, possono dare davvero risultati soddisfacenti. Il tema a colori che abbiamo scelto oggi sono le fantasie floreali. Perché? Bhe, leggete l'articolo per scoprirlo..