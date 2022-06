Il progetto di una casa romana

Roma ci piace, è forse la città più bella del mondo e forse ci tocca togliere il forse. Sì lo sappiamo, ogni città è bella a modo suo, ogni luogo ha il suo fascino, la sua storia, i suoi usi e i suoi costumi, ma Roma… beh Roma è la città eterna, quella che il tempo si è fermato e noi non lo sapevamo e l'unica cosa che ci fa capire che siamo nel 2014 è che nelle strade, al posto di bighe, cavalli e carretti, vediamo taxi bianchi, autobus arancioni e motorini. Il Colosseo il tempo se l'è visto passare davanti, eccome, provate a immaginare quanta storia potrebbero raccontare i suoi mattoni se potessero parlare. Quanto potremmo imparare se ognuno dei monumenti di Roma fosse dotato di intelligenza e uso della parola. Insomma, tutto questo per dire che noi oggi andiamo a Roma, nello storico quartiere di Monteverde, a visitare un appartamento di novantacinque metri quadri che se ci potesse raccontare la sua storia, ci direbbe innanzitutto che lui prima era un piccolo asilo nido e che Zero6studio (studio associato di architettura) l'ha ristrutturato completamente, sia da un punto di vista distributivo, che nelle finiture. Il nostro appartamento si presenterebbe spiegando che lui è situato al piano rialzato di un'elegante palazzina e che dalle sue finestre si può ammirare un agrumeto di un convento e probabilmente andrebbe fiero di questo, narrandoci le vicende successe nel convento da che lui esiste. Purtroppo però, il nostro appartamento non parla e noi non potremo ascoltare ammaliati le sue vicissitudini, potremo però parlarne noi e mentre ve lo descriviamo, vi facciamo fare un giro al suo interno, perché ne vale proprio la pena. Mettetevi quindi comodi, il tour ha inizio.