Spogliatoi, cabine armadio: ecco perché averne uno in casa

Ma come organizzare la cabina armadio in maniera davvero efficiente? Se per esempio abitiamo una mansarda,un monolocale o un piccolo appartamento- 38 metri quadri o giù di lì-una cabina armadio angolare è quello che ci vuole per ottimizzare al meglio tutte le nostre cose. Nella foto ad esempio, il lucernario del sottotetto funge da ottimo espediente per illuminare con la luce naturale là proprio dove ce n'è più bisogno!