Basta poco per sentirsi a casa

La vita delle persone si sta evolvendo di pari passo con gli spazi abitativi che a loro volta mutano rapidamente, sia per funzionalità, sia per aspetto. L'interesse di molti architetti è stato spesso rivolto all'unità abitativa, cioè lo spazio architettonico minimo che consente di abitare, composto da uno o più ambienti collegati tra loro e indipendenti da altri spazi, come una Machine à habiter di Le Corbusier. L'estensione di questa idea sarebbe una produzione seriale di questi spazi abitativi. La tendenza attuale, invece, è quella di ridurre ed unire gli ambienti della casa, distribuendoli su un solo piano, ma con un'elevata personalizzazione. Il bungalow possiede tutte queste caratteristiche, ed in più si contraddistingue per il tetto piatto, il disegno geometrico e la grande veranda.

Il tema affascina architetti e designer. La sfida attuale è anche quella di costruire unità abitative o bungalow con un alto profilo in termini di risparmio energetico e materiali ecocompatibili.