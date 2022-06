Materiali innovativi per la cucina: l'acciaio

L'acciaio è forse uno dei materiali più utilizzati in cucina, pensateci. Dalle posate ai pianali, passando per elettrodomestici e piani cottura, la maggior parte delle cucine moderne è pensata con almeno un elemento in metallo. Sicuramente l'utilizzo così diffuso di questo materiale, viene dalla sua grande funzionalità e dalla sua capacità di soffrire meno i segni del tempo, oltre che essere sicuramente più facile da pulire rispetto, ad esempio, al legno. Abbiamo parlato delle cucine da molto tempo, dei loro stile, di come la modernità ha visto evolversi questo ambiente. Oggi la nostra idea è quella di soffermarci solamente su un tipo di materiale e raccontarvi quali sono i suoi pro e i suoi contro. Vi vogliamo mostrare cinque immagini riguardanti cinque cucine in stili differenti che presentano tutte un punto in comune: l'acciaio inserito al loro interno. Rustica, moderna, futurista o avvenieristica la cucina si è vista cambiare nel corso degli anni, assumendo anche un altro tipo di importanza all'interno dell'abitazione. Da luogo frequentato principalmente dalle donne di casa, si è vista trasformare in zona dove avviene anche uno scambio sociale, cucinare non è più solo una mansione della moglie, ma è un momento, un'esperienza da vivere col partner o con i propri affetti. La cucina è diventata prima di tutto creatività e voglia di stare insieme a chi amiamo.