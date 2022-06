Ristrutturazione: la regina delle case moderne

I progetti di ristrutturazione sono emozionanti per la loro capacità di trasformazione. Ambienti mal organizzati, incapaci di adeguarsi alle nuove esigenze o spazi dal design ormai diventato obsoleto diventano qualcosa di imprevedibile dopo questi lavori. In questo Libro delle Idee vi porteremo in un alloggio a Pamplona che è qualcosa di molto speciale: non stiamo parlando di una semplice ristrutturazione, ma di una vera opera d’arte.

Partendo da un ambiente unico, il risultato finale ci suggerisce una riflessione rispetto agli open space e ai volumi divisori. Come vedremo, questo interior design è molto diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Queste residenza adopera un linguaggio architettonico inusuale e, per sua natura, mutevole. Manteniamo la sorpresa: che si apra il sipario!