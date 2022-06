Dieci varianti di fioriera in legno per valorizzare le vostre piante

Ce ne sono di tutte le forme e le dimensioni, di legni diversi per colore e consistenza, strutturati in altezza, rasoterra, sospesi per aria o a spasso sulle rotelle. Le fioriere in legno disponibili sul mercato sono davvero tante e a voi non resta che scegliere quella che meglio si inserisce nei vostri ambienti esterni, sul vostro terrazzo, in balcone, sotto la veranda, o in giardino. Qualunque sia l'oggetto su cui ricadrà la vostra scelta, prendetevi cura soprattutto del contenuto. Così facendo, le piante e i fiori che coltiverete dentro le vostre fioriere in legno saranno come tante piccole regine che siedono su un trono delizioso.

In questo libro delle idee passeremo in rassegna dieci diverse fioriere in legno che secondo noi possono contribuire a valorizzare ulteriormente il vostro verde, ma anche ad arredare con personalità la vostra veranda o il vostro terrazzo. Ci auguriamo dunque che le soluzioni che abbiamo selezionato per voi catturino la vostra attenzione e vi forniscano delle idee utili per realizzare il vostro angolo di verde con delle fioriere in legno davvero all'altezza dei vostri progetti.