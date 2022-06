Il bagno moderno con lo specchio contenitore

Che ne dite di questi due esemplari di specchi contenitore? Sviluppandosi in verticale, potranno riflettere la vostra intera figura; quando uscite dalla doccia, quando vi asciugate i capelli con il phon, o quando state per vestirvi: avrete sempre tutto sotto controllo. Due colonne di specchio che potrete collocare come desiderate all'interno della stanza, così da conferire un aspetto insieme originale ed elegante al bagno, fino a trasformarlo in uno spazio in cui trascorrere attimi di pura armonia. Ma veniamo alla parte funzionale: dietro il rivestimento in specchio, un grande contenitore, il che equivale a un sacco di spazio utile per riporre persino gli asciugamani, oltre che i vostri prodotti di igiene e cura.

Si ha l'impressione di poter raggiungere la pace dei sensi in questa accogliente sala da bagno arredata in stile moderno ed essenziale ma anche molto calda e intima. I sanitari sospesi, lasciano libero da ogni intralcio un parquet dalle tonalità intense sul quale è adagiato un bellissimo tappeto in rattan dove – possiamo scorgerlo – c'è tutto l'occorrente per un massaggio ultra rilassante, tra cui anche un invitante olio essenziale profumato.