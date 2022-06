Cesti in vimini, gioielli di tradizione in stile mediterraneo

Intramontabili cesti in vimini, grandi classici che però risultano sempre molto attuali. In questa immagine, vi proponiamo la variante a forma di vaso per il vostro verde da interno. Quella che vediamo è una meravigliosa composizione che assicura un risultato di gran gusto. Per creare questo delizioso angolo è bastato procurarsi una struttura in ferro che faccia da fulcro intorno alla quale posizionare i vasi in vimini con il vostro amato verde. Quella qui proposta sembra avere le sembianze di una zappa, per restare in tema di giardinaggio.

A valorizzare ulteriormente l’angolo, c’è il grande cesto in vimini a destra dell’immagine che potete usare per riporre gli oggetti più disparati: dai ciocchi di legna – se la vostra abitazione è dotata di un caminetto per la stagione fredda – alla frutta secca e autunnale come castagne e noci; ma in alternativa potete riempirlo con quello che preferite, lasciando il via libera alla vostra originalità. Per esempio, con riviste, o con gli effetti personali del vostro animale domestico o, ancora, con gli ortaggi che danno l’impressione di essere stati appena raccolti o, – perché no – con altre piante e altri fiori che vanno ad arricchire la composizione.