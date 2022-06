Come pulire il parquet

La prima fase della pulizia del parquet consiste nel passare sulla pavimentazione un aspirapolvere con delle spazzole apposite (che non graffiano la superficie) oppure, in alternativa, una scopa che però sia provvista di setole naturali. Questo è il passaggio che va compiuto con più frequenza, rispetto a tutti gli altri.

Per eliminare la polvere dal legno, in commercio esistono anche dei panni elettrostatici in microfibra che potete usare ogni volta che volete perché non rovinano la superficie del parquet. Evitate invece, di utilizzare le macchine pulitrici a vapore che potrebbero essere molto dannose per le pavimentazioni in legno.

Nell'immagine possiamo vedere un bellissimo salotto per le cui pavimentazioni è stato scelto un bel parquet. Infatti, si tratta di uno tra i più comuni rivestimenti per la living room poiché è in grado di rendere l'ambiente molto caldo e accogliente.