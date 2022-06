Tende a rullo per interni, quando la tecnologia incontra il gusto

Nell'esempio che vi proponiamo nell'immagine, la scelta delle tende per le porte finestra è stata compiuta in funzione dell'arredamento circostante. Come potrete notare, infatti, tutti gli elementi dello spazio, compresi i colori e il design, sono perfettamente in armonia. A prevalere nello spazio è il grigio – di una nuance piuttosto calda – e il verde che illumina in modo notevole tutto l'ambiente.

In questo caso ci troviamo nel soggiorno di un appartamento immerso nella natura, ma le tende a rullo possono essere utilizzate con successo in cucina, in bagno, in camera da letto, ma anche in uno studio professionale.