Belle con poco: 6 camere da letto che hanno fatto di necessità virtù

6 camere da letto la cui semplicità disarmante diventa punto di forza assoluto. In questo ideabook vi mostriamo come un interior equilibrato e senza eccessi riesca a risultare suggestivo, esercitando fascino su chi lo osserva e lo vive. Pochi elementi, ma curati nei minimi dettagli, in ogni tipologia di ambiente, da quello più moderno a quello più tradizionale. Stando alle regole del less is more e sfruttando la naturale struttura dell'abitazione per differenziarsi, le prossime 6 stanze vi faranno sognare a occhi aperti e offrire uno spunto da cui partire per arredare il vostro personalissimo antro di relax!