27 interni shabby-chic irresistibili da copiare

Quale miglior modo di carpire spunti interessanti sull'arredamento in stile shabby-chic se non proprio visitare 27 ambienti interni a tema deliziosamente composti? Prendete carta e penna e tuffatevi nel romanticismo senza tempo dei prossimi interior design, tutti diversi e semplicemente affascinanti! Legno decapato, tonalità neutre e sorbetto, vimini ed effetti used vi accoglieranno a braccia aperte avvolgendovi con il loro gusto provenzale e vintage inspired.