Sogno o son desto? Un paradiso total white!

In provincia di Verona, un appartamento come tanti -troppi forse- era stato originariamente progettato come un susseguirsi di tante piccole stanze, povere in luce naturale ma anche di fruibilità. Una situazione totalmente capovolta dagli esperti dello studio PadiglioneB: la casa è oggi un vero paradiso di stile minimal, dove la luce amplifica i suoi effetti riflettendosi su superfici e arredi bianchissimi.