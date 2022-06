Una grande trasformazione in pochi passi

La trasformazione è palese! Le pareti ora sfoggiano un colore chiaro e uniforme; il pavimento è stato sostituito, così come gli arredi; lo spazio ora assume un carattere più coloniale e sono stati riutilizzati elementi storici come questa deliziosa pompa per l’acqua, a servizio della quale è stata progettata una singolare vasca a doppio livello.

Da notare come la parete di pietra a vista non sia stata nascosta dall’intonaco, bensì sia stata lasciata a vista… proprio come le porte e le finestre.