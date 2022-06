6 idee per far apparire più grande un bagno piccolo

Scegliere tonalità chiare per pavimenti e pareti è in generale un trucco molto efficace per regalare più luce – e di conseguenza una percezione di maggiore spazio – agli ambienti. In particolare, per far apparire più grande un bagno piccolo, potremmo puntare piastrelle chiare della stessa tipologia sia per le pareti che per il pavimento: in questo modo superficie verticale e orizzontale si annulleranno, contribuendo a fare sembrare meno angusta la stanza, come vediamo in questa proposta caratterizzata da piastrelle sui toni del beige chiaro.