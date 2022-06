10 bagni incredibili: dal sogno alla realtà!

Se volete avere un bagno da sogno che sia alla moda e che segua le tendenze del momento, allora vi suggeriamo di scegliere come lavabo un lavabo da appoggio. Questa tipologia di lavabi è infatti diventata un must in tutti i bagni moderni. Se poi volete aggiungere un tocco di originalità in più, al posto del comune lavabo in ceramica, sceglietene uno in pietra sabbiata, come quello che vedete in foto.