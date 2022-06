12 Fantastici Esempi per i Colori della Cucina!

Se vi state accingendo a scegliere i colori per le pareti della cucina vi diamo qualche suggerimento per la vostra cucina da colorare. Se vi piacciono i toni vivaci, la cucina è di sicuro l'ambiente giusto dove potete osare una tinta un po' forte.

Naturalmente qualunque sfumatura scegliate dovrà essere simile ai colori presenti nel resto della casa e con il suo arredamento. Tra tutte le zone della casa, la cucina è quella che più deve far sentire un senso di accoglienza e di calore, perché si tratta dello spazio in cui si cucina e spesso si trascorre molto tempo con le persone care.

Se la vostra cucina è molto piccola, per esempio, è sempre consigliabile scegliere per le pareti il bianco, o tonalità come quelle da sfondo in legno chiaro, perché permettono di far sembrare uno spazio molto più ampio e arioso. In maniera conversa, i colori più scuri sono maggiormente indicati per metrature più ampie. La tinta delle pareti deve essere abbinata a quella dell’arredamento.

Le tonalità neutre più fredde (come quelle del bianco puro, del grigio, del beige) sono indicate per una cucina moderna, mentre quelle più calde (avorio, crema, tortora) stanno bene anche con finiture in legno e forme più tradizionali. Se poi scegliete una pittura forte come il rosso, per esempio, non esagerate e dipingete una sola parete cucina con questa nuance oppure risulterà eccessiva.

Se invece i colori proprio non fanno per voi, optate per il bianco. Nella maggior parte dei casi, tendiamo a scegliere di dipingere le pareti di bianco e aggiungiamo un tocco in più in altri modi, con cuscini o tende allegre o delle piastrelle particolari. Ma se avete una cucina tutta bianca, perché non scegliere delle gradazioni per le pareti della cucina un po' più vivaci?