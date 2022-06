La casa in campagna: i 10 dettagli che la renderanno davvero unica

Trasformiamo la stanza da bagno della nostra casa di campagna in una rustica oasi di relax! Come? Tanto per incominciare potremmo per esempio scegliere una comoda vasca a installazione libera, di ispirazione old style: contribuirà di certo a creare un'atmosfera rarefatta e d'altri tempi, in cui sarà piacevole immergersi per staccare la spina e recuperare le energie. Le ultime tendenze in fatto di arredo bagno ci propongono tante e diverse tipologie di vasche da bagno in stile retrò: da quelle bianche smaltate con tanto di vezzosi piedini ai modelli più sobri in rame, che ricordano le vecchie tinozze di campagna, come vediamo in questo affascinante bagno proposto dall'Arch. Marcello Gavioli. La soluzione ideale per una casa di campagna dall'aspetto semplice, ma curato in ogni minimo dettaglio!