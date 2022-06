homify 360°: da antica masseria a villa ecologica passiva

Il programma è diviso in due altezze, già esistenti prima dei lavori. La parte inferiore, originariamente utilizzata per la cura degli animali, è stata destinata ad accogliere la zona di notte, col fine di accogliere le camere da letto in un luogo fresco per l'estate. Al piano superiore s'inserisce quindi la zona giorno, in modo da poter godere della vista mozzafiato sull'ambientazione mediterranea e di poter usufruire di un accesso diretto allo spazio esterno.

Come accennato nell'introduzione, la costruzione di alloggi soddisfa i criteri di casa passiva: l'isolamento termico è realizzato con il sughero, in parte proveniente dal bosco di querce da sughero e in parte già esistente nella casa colonica; i rivestimenti delle pareti sono realizzati con pannelli Claytec, un materiale creato a partire da fango e canne, che conferiscono al tutto una finitura naturale. In tal modo, le pareti in muratura respirano evitando il riscaldamento in estate e mantenendo il calore all'interno in inverno. Il calore generato da un impianto geotermico, utilizzato anche per riscaldare l'acqua, oltre a creare il riscaldamento a pavimento in inverno, consente di avere un pavimento fresco in estate. Perfino la produzione di energia elettrica è autonoma, fornita attraverso un piccolo mulino a vento e da dei pannelli solari.