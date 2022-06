Piccoli mobili per piccoli salotti

Questa è la settimana delle cose piccole. La scorsa settimana vi abbiamo parlato dei piccoli oggetti per dare un grande carattere ai vostri spazi, oggi invece ci vogliamo focalizzare sui piccoli mobili che ben si abbinano a salotti di ridotte dimensioni. Molto spesso, soprattutto se appena usciti da casa dei nostri genitori o se scapoli incalliti, ci capita di vivere in appartamenti dalla metratura contenuta, ma questo non vuol dire che nel nostro salotto debba mancare per forza qualcosa. Chiaro è che sicuramente dovrete fare i conti con i centimetri, non azzardare una grande libreria e cercare quei complementi d'arredo che uniranno comfort e funzionalità, perché se è vero che in un ambiente piccolo è meglio non ammassare molti mobili, è anche vero che con qualche piccola accortezza riuscirete ad avere sia il divano letto che il cassettone. Basta solo scegliere con giudizio e capire qual è la vostra priorità. Ad esempio, se disponete di un corridoio o di un ampio ingresso, potrete posizionare la libreria in questi ambienti, lasciando maggiore spazio in salotto. (Se avete bisogno di idee su come gestire il vostro corridoio, vi consigliamo di leggere l'articolo a riguardo cliccando qui). Noi di homify ci siamo quindi permessi di scegliere cinque differenti elementi che, magari, vi daranno un'idea se siete in alto mare con l'arredamento del vostro nuovo piccolo soggiorno, guardare per credere!