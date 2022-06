Una casa prefabbricata piena di fascino

Stanchi delle solite case ordinarie e convenzionali? Quattro mura in mattoni e calcestruzzo vi suonano ormai poco originali? Oppure semplicemente desiderate scoprire delle novità in fatto di edilizia? Se avete risposto si ad almeno una delle precedenti domande, questo libro delle idee fa decisamente per voi!

Oggi, infatti, parleremo di case prefabbricate, in particolare di una struttura progettata da Eiland in legno a secco.. una realizzazione dettagliata ed elegante, eppure super veloce! Una perfetta collaborazione degli esperti ha infatti permesso la conclusione dei lavori in soli tre mesi!!

Troppo bello per essere vero? Vediamo dov’è il trucco!