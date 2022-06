La magica trasformazione di un soggiorno demodé

Siamo nel soggiorno, un ambiente piuttosto ampio ma caotico. Come possiamo vedere, non è stata utilizzata una paletta di colori uniforme, composta da colori chiari e sobri, bensì colori scuri e materiali ben definiti. Un verde pallido delle pareti stringe l’ambiente, mentre la cornice in gesso che chiude le pareti al lato superiore e a quello inferiore ricorda altre epoche. Un grande mobile-libreria in legno scuro incupisce l’ambiente, rimpicciolendo lo spazio a disposizione sia visivamente che dal punto di vista della metratura. Il divano al contrario sembra essere in buone condizioni.. Alle spalle del divano vediamo un accesso al terrazzo esterno.. non male!