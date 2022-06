La rivoluzione di un appartamento vuoto e triste

Tra le priorità di qualunque abitazione c'è sicuramente quella di disporre di una gran quantità di spazio di archiviazione per poter organizzare al meglio tutte le proprie cose. In questo caso è stato creato grazie a una struttura a pannelli che è presente in tutti gli ambienti dell'appartamento. Da notare anche dettagli importanti come lo specchio che trova la sua collocazione all'interno della struttura in legno ma che è applicato a muro. La struttura in legno funge anche da parete che dispone di cassettiere molto utili per la sala da pranzo. Dunque, se non disponete di una credenza, nessun problema: è possibile utilizzare le nicchie della struttura come meglio credete, persino come area stoviglie o vani porta oggetti per la cucina.