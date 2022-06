Un minuscolo appartamento ottimizzato al massimo

Questa residenza sul lago d'Orta è particolarmente interessante, per vari motivi, due in particolare: l'uso del colore e l'accorta ottimizzazione degli spazi. L'approccio con cui è stato affrontato questo lavoro di interni, da parte dello studio principioattivo è molto fresco e il risultato è uno spazio ricco di energia e di dettagli interessanti. Lo studio ama sperimentare e cimentarsi in soluzioni audaci e dal forte carattere. D'altra parte, operando in un mercato competitivo e severo come quello milanese, è l'unico modo per emergere, a patto di saperlo fare in modo sapiente, ma direi che questo è assolutamente il caso di principioattivo, autore di spazi decisamente di successo, alcuni entrati pienamente a fare parte dei luoghi preferiti da molti milanesi, per la loro vita sociale.