L'incredibile trasformazione di 3 case da film horror

Siamo al secondo esempio di facciata e anche questo si presenta sufficientemente male da farci dire che compromette il valore e l'aspetto estetico dell'intero edificio. La vernice che dovrebbe rivestire in modo uniforme gli esterni di questa abitazione sono completamente scrostati, probabilmente per via degli agenti atmosferici e del passare del tempo. O forse, si è utilizzata una vernice di bassa qualità che ha avuto una resa pessima in poco tempo.

Anche il cancello in metallo si presenta privo di vernice in diversi punti e per quanto riguarda l'aiuola che dovrebbe valorizzare il perimetro della casa, questa lascia davvero a desiderare. Quali che siano le cause di un così pessimo stato di questa facciata, cerchiamo di capire come riuscire a far trionfare, anche in questo caso, il concetto della prima ottima impressione.